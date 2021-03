Coronavirus, per le regioni il ministro della Salute ha confermato l'attuale sistema (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro della Salute Speranza ha confermato l'utilizzo del sistema a colori per le regioni anche dopo il 6 aprile: "È la scelta più efficace". Covid, Speranza conferma il sistema a colori anche dopo il 6 aprile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) IlSperanza hal'utilizzo dela colori per leanche dopo il 6 aprile: "È la scelta più efficace". Covid, Speranza conferma ila colori anche dopo il 6 aprile su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Coronavirus a Milano, coda record per un pacco di cibo davanti alla sede del Pane quotidiano - RegLombardia : #LNews Sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e falsa. Appena sarà possibile prenotare i #vaccini… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - sabribri1977 : RT @repubblica: Coronavirus a Milano, coda record per un pacco di cibo davanti alla sede del Pane quotidiano - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS #VACCINAZIONE CARABINIERE 50ENNE MUORE PER TROMBOSI DOPO ASTRAZENECA: FRANCIA L’HA VIETATA SOTTO… -