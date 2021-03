Coronavirus nel mondo, Gb: contagi e vittime al minimo. Germania verso proroga lockdown (Di domenica 21 marzo 2021) nel mondo finora il Coronavirus ha ucciso oltre 2,7 milioni di persone, secondo la Johns Hopkins University. Il bilancio dei contagi accertati è salito a più di 122 milioni di persone, ma oltre 70 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) nelfinora ilha ucciso oltre 2,7 milioni di persone, secondo la Johns Hopkins University. Il bilancio deiaccertati è salito a più di 122 milioni di persone, ma oltre 70 ...

Advertising

DPCgov : #Coronavirus #20marzo Il Capo Dipartimento Curcio ha ricevuto questa mattina la prima dose di vaccino Astrazeneca,… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, i morti nel mondo superano quota 2,7 milioni #Coronavirusitalia - Affaritaliani : Lo Sputnik è disponibile, perché l'Italia non lo vuole? Perché i 'sovranisti' nel governo non lo richiedono?… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: I ristoratori dell'#AltoAdige cercano di resistere, ma non tutti ce la fanno. Come nel caso di un locale aperto solo 3 an… - infoitinterno : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 marzo 2021 -