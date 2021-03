Coronavirus nel Lazio: prima settimana in zona rossa, diminuiscono i contagi e i decessi, Roma a quota 700 (Di domenica 21 marzo 2021) Coronavirus nel Lazio, oggi su oltre 14 mila tamponi (-2.664 rispetto a ieri) e oltre 16 mila antigenici, per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 1.793 casi positivi (-28), 15 decessi (-9) e +1.142 i guariti. diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700. “Alla fine della prima settimana di zona rossa – ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato – si vede un primo segnale di frenata dei contagi. Rispetto alla scorsa domenica il numero dei casi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021)nel, oggi su oltre 14 mila tamponi (-2.664 rispetto a ieri) e oltre 16 mila antigenici, per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 1.793 casi positivi (-28), 15(-9) e +1.142 i guariti.i casi e i, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi acittà sono a700. “Alla fine delladi– ha dichiarato l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’Amato – si vede un primo segnale di frenata dei. Rispetto alla scorsa domenica il numero dei casi è ...

