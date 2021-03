Coronavirus Lazio | raggiunte le 800 000 vaccinazioni anti Covid Aperte le prenotazioni per chi ha compiuto 70 anni

(Di domenica 21 marzo 2021) Nella giornata di oggi, 21 marzo, è stata raggiunta nella Regionela quota delle 800 mila somministrazioni di vaccino-19, di cui 300 mila dosi somministrate a pazienti over 80. A partire da ieri sonoleper gli over 70, ma sono molti gli utenti che lamentano problemi con il sistema. Polemiche anche per quanto riguarda l’impossibilità di scegliere il tipo di vaccino: persone con patologie serie, a partire dai diabetici, preferirebbero poter decidere quale fare, ma tale possibilità non è prevista. su Il Corriere della Città.

