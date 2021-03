Coronavirus, Lazio. 1.793 casi positivi, 15 decessi e 1.142 guariti (Di domenica 21 marzo 2021) “Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-2.664) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 1.793 casi positivi (-28), 15 i decessi (-9) e +1.142 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700. Alla fine della prima settimana di zona rossa si vede un primo segnale di frenata dei contagi. Rispetto alla scorsa domenica il numero dei casi è in diminuzione, oggi andiamo verso la quota delle 800 mila vaccinazioni. Nella Asl Roma 1 sono 282 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 marzo 2021) “Oggi su oltre 14 mila tamponi nel(-2.664) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 1.793(-28), 15 i(-9) e +1.142 i. Diminuiscono ie i, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Ia Roma città sono a quota 700. Alla fine della prima settimana di zona rossa si vede un primo segnale di frenata dei contagi. Rispetto alla scorsa domenica il numero deiè in diminuzione, oggi andiamo verso la quota delle 800 mila vaccinazioni. Nella Asl Roma 1 sono 282 inelle ultime 24h e si tratta di ...

