Coronavirus, la prossima settimana in Italia non si andrà oltre le 200mila dosi al giorno di vaccino. Nel Regno Unito metà della popolazione adulta ha ricevuto una dose (Di domenica 21 marzo 2021) Italia Ma alcune aree del Paese hanno la capacità di inoculare il doppio A partire dalla prossima settimana il numero di somministrazione quotidiane di vaccino continuerà a rimanere leggermente sopra alle 200mila. La verifica è stata fatta direttamente dallo stesso Commissario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo, in base alle dosi disponibili. Tuttavia, già in alcune strutture del Paese la capacità di inoculazione è doppia rispetta a quella del resto del territorio. Regno Unito EPA/ANDY RAIN Il primo ministro inglese Boris Johnson In un solo giorno sono state distribuite 589.689 dosi di vaccino Sabato nel Regno Unito ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021)Ma alcune aree del Paese hanno la capacità di inoculare il doppio A partire dallail numero di somministrazione quotidiane dicontinuerà a rimanere leggermente sopra alle. La verifica è stata fatta direttamente dallo stesso Commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, in base alledisponibili. Tuttavia, già in alcune strutture del Paese la capacità di inoculazione è doppia rispetta a quella del resto del territorio.EPA/ANDY RAIN Il primo ministro inglese Boris Johnson In un solosono state distribuite 589.689diSabato nel...

Advertising

GabrieleZuccar2 : RT @intuslegens: #BillGates: «La prossima epidemia attirerà l'attenzione». Cioè, poiché quella da #coronavirus non lo ha reso padrone del m… - Open_gol : Le dosi saltate verranno comunque consegnate la prossima settimana - MariucciaPoli : RT @sabrina__sf: La Svezia non riprende la somministrazione di AZeneca e segnala un nuovo decesso dopo il vaccino. Una donna senza patolog… - NewSicilia : #Vaccino #Moderna - Le dosi in #Sicilia saranno ripartite tra gli ospedali dall'inizio della prossima settimana… - Galadrieloscura : #festadelpapà nonostante il rapporto conflittuale con il mio defunto padre (in vita e post morte) forse un regalo o… -