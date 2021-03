Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo i 25.735 con 386 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 21 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento. Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 19 marzo La ripartizione dei nuovi positivi di oggi 21 marzo regione per regione: i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 15.583 test. Il tasso dei nuovi positivi è 9,69%. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 856, con il tasso di positività al 15.58 e circa 200mila vaccinati. In Basilicata 147 nuovi casi positivi su un totale di 1.524 tamponi. In Veneto 2.044 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 20 decessi, con ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo i 25.735 con 386 decessi di ieri l’andamento dei contagi diin21con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento.: ildi19La ripartizione dei nuovi positivi di21regione per regione: i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 15.583 test. Il tasso dei nuovi positivi è 9,69%. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 856, con il tasso di positività al 15.58 e circa 200mila vaccinati. In Basilicata 147 nuovi casi positivi su un totale di 1.524 tamponi. In Veneto 2.044 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 20 decessi, con ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 marzo: 23.832 nuovi casi e 401 morti - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - RaiNews : #coronavirus #covid19 la nuova #ordinanza entra in vigore lunedì: 10 regioni rosse, 11 in arancione - Gandalf1948 : 'La cura al Covid era pronta nel 2003'. Terremoto scientifico, lui? Il ricercatore che svela la farsa tutta italiana - MastroTitta9 : Coronavirus, 'la cura era pronta nel 2003'. Un cerotto da 50 cent: La rivelazione di Andrea Gambotto: 'Costava trop… -