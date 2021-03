Coronavirus in Toscana: 36 morti, oggi 21 marzo. Vaccini a rilento per gli over 80. E 1.318 contagi (Di domenica 21 marzo 2021) Va a rilento, la Toscana, nella campagna di vaccinazione anti covid. E con qualche distorsione: l'accusa che viene fatta è che si vaccinano giovani non in prima linea nel contrasto all'emergenza sanitaria e non ci si preoccupa degli anziani, soprattutto ultraottantenni. Che continuano a morire. oggi, 21 marzo, si registrano 36 decessi, di cui 23 uomini e 13 donne, con età media di 82 anni. Mentre sono sempre molti, addirittura troppi, i nuovi contagiati: 1.358 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 marzo 2021) Va a, la, nella campagna di vaccinazione anti covid. E con qualche distorsione: l'accusa che viene fatta è che si vaccinano giovani non in prima linea nel contrasto all'emergenza sanitaria e non ci si preoccupa degli anziani, soprattutto ultraottantenni. Che continuano a morire., 21, si registrano 36 decessi, di cui 23 uomini e 13 donne, con età media di 82 anni. Mentre sono sempre molti, addirittura troppi, i nuoviati: 1.358 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

qn_lanazione : Il #coronavirus in #Toscana: il bollettino di domenica #21marzo. Tutti i dati: - _collenews : CORONAVIRUS, I DATI ASL DEL 21 MARZO: 5 NUOVI CASI IN ZONA COLLIGIANA “I guariti su tutto il territorio ASL Toscana… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 36 morti, oggi 21 marzo. Vaccini a rilento per gli over 80. E 1.318 contagi - GazzettadiSiena : I dati di oggi sulla diffusione del virus nel territorio regionale - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus -