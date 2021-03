Coronavirus in Toscana: 1.358 i nuovi casi (età media 43 anni) e 36 decessi (Di domenica 21 marzo 2021) Il bollettino di domenica 21 marzo. Le persone ricoverate in Toscana sono complessivamente 1.653 (11 in meno rispetto a ieri) di cui 245 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 21 marzo 2021) Il bollettino di domenica 21 marzo. Le persone ricoverate insono complessivamente 1.653 (11 in meno rispetto a ieri) di cui 245 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri)

Advertising

comunesqdo : RT @regionetoscana: #coronavirus #covid19 Gli aggiornamenti sulla situazione in #Toscana - PaoloMadonnaDF : Bollettino 21/03/2021: corsa a otto – Lombardia, E. Romagna, Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Puglia e Toscana.… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 300 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 104.942: Sale a 2.703.970 morti nel Mondo… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino completo in Toscana - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 1.358 i nuovi casi di positività. Sono 36 i decessi -