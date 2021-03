Coronavirus in Puglia | salgono i contagi su 9 629 tamponi 1546 nuovi positivi 16% Altri 10 decessi

Advertising

puglianotizie24 : Coronavirus Puglia, dati del giorno 21 marzo 2021 - SanteramoLiveIt : Coronavirus, cresce il rapporto tamponi/nuovi casi in Puglia - _COSMOPOLIS_ : Covid, Puglia: 1.546 positivi #21marzo #attualità #covid19 #coronavirus #puglia #cosmopolis_media… - infoitinterno : Coronavirus, 1.546 casi positivi in Puglia. 169 contagi in provincia di Lecce - infoitinterno : Coronavirus in Puglia, su 9.629 tamponi 1546 nuovi positivi (16,5%). Altri 10 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Puglia

BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Covid 19 in: oggi domenica 21 marzo 2021 sono stati effettuati 9.629 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati 1.546 casi positivi: 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di ...... informa che oggi domenica 21 marzo 2021 in, sono stati registrati 9.629 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati 1.546 casi positivi: 623 in provincia di Bari, ...Miglionico (Mt): controlli capillari dei Carabinieri. 4 persone in trasferta dalla puglia trovate con droga al seguito ...Si è appena concluso un incontro urgente convocato dal presidente Emiliano per l'emergenza covid-19. L’incontro, a cui erano presenti le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livell ...