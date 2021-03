Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 21 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 marzo Sono 20.159 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su poco più di 277mila tamponi. Tasso di positività che sale al 7,27%. In calo sia i morti (300) che gli ingressi in terapia intensiva (232), mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+4.003) è la regione con più casi seguita da Emilia-Romagna (+2.448) e Campania (+1.810). Persone che hanno contratto ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 21 marzo Sono 20.159 i nuovi casi nelle24 ore su poco più di 277mila tamponi. Tasso di positività che sale al 7,27%. In calo sia i morti (300) che gli ingressi in terapia intensiva (232), mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+4.003) è la regione con più casi seguita da Emilia-Romagna (+2.448) e Campania (+1.810). Persone che hanno contratto ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 marzo: 23.832 nuovi casi e 401 morti - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - RaiNews : #coronavirus #covid19 la nuova #ordinanza entra in vigore lunedì: 10 regioni rosse, 11 in arancione - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (21 marzo) - PasqualeMarro : #BollettinoCoronavirusItalia: i dati di oggi domenica 21 marzo 2021 -