Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 marzo: 20.159 nuovi casi (Di domenica 21 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 21 marzo 2021, registrano 20.159 casi e 300 vittime. In crescita di nuovo il numero dei nuovi positivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività ancora al 7,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 571.672 con un incremento di 6.219 casi. 232 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.526 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 27mila il totale dei ricoverati, oggi è di 27.484 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 212021, registrano 20.159e 300 vittime. In crescita di nuovo il numero deipositivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività ancora al 7,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 571.672 con un incremento di 6.219. 232 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.526 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 27mila il totale dei ricoverati, oggi è di 27.484 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni ...

