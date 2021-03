Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 marzo: 20.159 nuovi casi, i morti sono 300 (Di domenica 21 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 20.159 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.832. I tamponi effettuati sono 277.086, contro i 354.480 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7,27% (ieri era al 6,7%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigenici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 300 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 marzo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 marzo 2021) Nelle ultime 24 orestati 20.159 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 23.832. I tamponi effettuati277.086, contro i 354.480 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7,27% (ieri era al 6,7%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigenici rapidi che si sommano a quelli molecolari.300 i. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

