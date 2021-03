Coronavirus, il commissario Ue ai vaccini: «No allo Sputnik, priorità alla produzione europea». Nel Regno Unito record di somministrazioni (Di domenica 21 marzo 2021) UE Il vaccino SputnikL’annuncio di Breton alla tv francese L’Unione europea non ha bisogno del vaccino contro il Coronavirusfabbricato dalla Russia. La dichiarazione arriva dal commissario europeo incaricato della campagna dei vaccini, Thierry Breton, che stasera, 21 marzo, ha detto al Tg di TF1, in Francia, che l’Europa darà «priorità ai vaccini prodotti sul territorio europeo», ha sottolineato il commissario Ue. «Non avremo assolutamente bisogno del vaccino Sputnik V. I russi hanno grandi difficoltà a produrlo e noi li aiuteremo nel secondo semestre se ne avranno bisogno», ha aggiunto. Regno Unito Il 52% della popolazione inglese ha ricevuto il farmaco ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) UE Il vaccinoL’annuncio di Bretontv francese L’Unionenon ha bisogno del vaccino contro ilfabbricato dRussia. La dichiarazione arriva daleuropeo incaricato della campagna dei, Thierry Breton, che stasera, 21 marzo, ha detto al Tg di TF1, in Francia, che l’Europa darà «aiprodotti sul territorio europeo», ha sottolineato ilUe. «Non avremo assolutamente bisogno del vaccinoV. I russi hanno grandi difficoltà a produrlo e noi li aiuteremo nel secondo semestre se ne avranno bisogno», ha aggiunto.Il 52% della popolazione inglese ha ricevuto il farmaco ...

