Coronavirus, i morti nel mondo superano quota 2,7 milioni (Di domenica 21 marzo 2021) A livello globale, i decessi provocati dal Coronavirus hanno superato quota 2,7 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nel mondo almeno 2. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) A livello globale, i decessi provocati dalhanno superato2,7. Secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nelalmeno 2.

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 marzo: 23.832 nuovi casi e 401 morti - petergomezblog : Coronavirus, i dati di oggi – 23.832 nuovi casi su 354.480 test, i morti sono 401. Il tasso di positività cala al 6… - Agenzia_Ansa : Harry confessa il dolore per la perdita della madre, la principessa Diana, in una prefazione ad un libro per i figl… - AmaliaDecotone : Reazioni ai vaccini, dati governo inglese.502 morti, 87387 reazioni, 43 ciechi - - USBVVFnazionale : USB vigili del fuoco ricorda Dario e Giorgio, morti il 20 marzo 2018: A perdere la vita, in quella violenta esplosi… -