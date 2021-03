Coronavirus | bollettino 21 marzo | 20 159 contagi e 300 decessi

Leggi su inews24

(Di domenica 21 marzo 2021) L’ultimomedico sull’epidemia daè stato rilasciato dalla Protezione Civile e certifica la situazione in Italia La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha rilasciato i dati giornalieri sull’andamento dell’epidemia da Covid-19. Rispetto aldi ìeri, 202021, cala sia il numero deiato che dei morti. In aumento L'articolo proviene da Inews.it.