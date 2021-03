Coronavirus, 20.159 nuovi casi e 300 morti in 24 ore (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.159 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.832) a fronte di 277.086 tamponi effettuati su un totale di 46.890.903 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 300 i decessi (ieri Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.159 idiin Italia (ieri 23.832) a fronte di 277.086 tamponi effettuati su un totale di 46.890.903 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 300 i decessi (ieri

