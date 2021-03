Coronavirus, 20.159 nuovi casi e 300 decessi in 24 ore (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.159 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.832) a fronte di 277.086 tamponi effettuati su un totale di 46.890.903 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 300 i decessi (ieri 401), per un totale di vittime da inizio pandemia che sale a 104.942.Con quelli di oggi diventano 3.376.376 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 571.672 (+ 6.219), 540.740 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 27.484 di cui 3.448 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.699.762 con un incremento di 13.526 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.159 idiin Italia (ieri 23.832) a fronte di 277.086 tamponi effettuati su un totale di 46.890.903 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 300 i(ieri 401), per un totale di vittime da inizio pandemia che sale a 104.942.Con quelli di oggi diventano 3.376.376 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 571.672 (+ 6.219), 540.740 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 27.484 di cui 3.448 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.699.762 con un incremento di 13.526 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero dinelle ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 21/03/21 • Attualmente positivi: 571.672 • Deceduti: 104.942 (+300) • Dimessi/Guariti: 2.699.762 (… - RaiNews : #Coronavirus, 20.159 nuovi contagi e 300 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 300 le vittime #ANSA - MauroBeltramo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 21/03/21 • Attualmente positivi: 571.672 • Deceduti: 104.942 (+300) • Dimessi/Guariti: 2.699.762 (+13.526)… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Sono 20.159 i contagi da #coronavirus in Italia oggi. Registrati 300 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 277.… -