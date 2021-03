Corona virus: Italia, 571672 attualmente positivi a test (+6219 in un giorno) con 104942 decessi (300) e 2699762 guariti (13526). Totale di 3376376 casi (20159) Dati della protezione civile: effettuati 277086 tamponi (Di domenica 21 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 571672 attualmente positivi a test (+6219 in un giorno) con 104942 decessi (300) e 2699762 guariti (13526). Totale di 3376376 casi (20159) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 277086 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 21 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(300) e).di) proviene da Noi Notizie..

