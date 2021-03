Coppia gay aggredita nella metro a Roma per un bacio, condanna bipartisan dell'omofobia (Di domenica 21 marzo 2021) La denuncia, dell'ennesimo episodio di aggressione violenta e gratuita, di un'attivista dell'associazione per i diritti ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 marzo 2021) La denuncia,'ennesimo episodio di aggressione violenta e gratuita, di un'attivista'associazione per i diritti ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppia gay Omofobia: Fornaro (LeU), 'contro aggressioni approvare legge Zan' "L'ennesimo episodio di aggressione violenta e gratuita contro una coppia gay deve portare a una sola risposta corale della politica: l'approvazione in via definitiva della legge Zan, ora al Senato per la seconda lettura. Non c'è più tempo da perdere". Lo afferma il ...

Lega: "Aggressione a coppia gay da condannare, legge vigente adeguata" 'Non si strumentalizzino vili aggressioni come quella di oggi per fini politici. Ogni tipo di violenza e qualsiasi episodio omofobo sono da condannare fermamente e il nostro codice penale prevede già ...

Aggredita coppia gay a Roma, dura condanna della politica AGI - Agenzia Italia Tag : coppia gay Un’aggressione omofoba alla stazione di Roma Valle Aurelia si è trasformata in un caso politico, con appelli ad approvare celermente il ddl Zan che inasprisce ...

Omofobia: Fornaro (LeU), 'contro aggressioni approvare legge Zan' Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “L’ennesimo episodio di aggressione violenta e gratuita contro una coppia gay deve portare a una sola risposta corale della politica: l’approvazione in via definitiva della ...

