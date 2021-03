Coppia gay aggredita a Roma: «Ci hanno pestati perché ci baciavamo. Dov’è la legge Zan?» – L’intervista (Di domenica 21 marzo 2021) «Ogni volta che esco di casa e vedo una persona che assomiglia al mio aggressore ho paura che sia lui. È diventato un fantasma, anche perché ancora non è stato rintracciato». A parlare a Open è Jean Pierre Moreno, il ragazzo di 23 anni, rifugiato (è originario del Nicaragua), aggredito lo scorso 26 febbraio, intorno alle 21, alla stazione dei treni di Valle Aurelia a Roma mentre stava baciando il suo compagno. Calci, pugni e persino un lancio di sassi. Un’aggressione in piena regola – come mostra un video pubblicato nelle ultime ore – di chiara matrice omofoba. «Quando ci ha visti baciare, l’uomo ha prima attraversato i binari e poi ha urlato: “Non vi vergognate? perché fate queste cose in pubblico?”. E infine ci ha picchiati», racconta. Quella sera con lui e il compagno c’era anche un amico che ha ripreso tutto. I problemi con la ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) «Ogni volta che esco di casa e vedo una persona che assomiglia al mio aggressore ho paura che sia lui. È diventato un fantasma, ancheancora non è stato rintracciato». A parlare a Open è Jean Pierre Moreno, il ragazzo di 23 anni, rifugiato (è originario del Nicaragua), aggredito lo scorso 26 febbraio, intorno alle 21, alla stazione dei treni di Valle Aurelia amentre stava baciando il suo compagno. Calci, pugni e persino un lancio di sassi. Un’aggressione in piena regola – come mostra un video pubblicato nelle ultime ore – di chiara matrice omofoba. «Quando ci ha visti baciare, l’uomo ha prima attraversato i binari e poi ha urlato: “Non vi vergognate?fate queste cose in pubblico?”. E infine ci ha picchiati», racconta. Quella sera con lui e il compagno c’era anche un amico che ha ripreso tutto. I problemi con la ...

Advertising

SkyTG24 : Roma, coppia gay aggredita in metro per un bacio - SirDistruggere : Non so dalle vostre parti, ma dalle mie, nel periodo natalizio, passa il prete a 'benedire la casa'. A casa dei mie… - Monsieurdosto : La coppia gay aggredita a Roma... In Italia, soprattutto in certe latitudini, quando accadono queste cose la polizi… - GoodChlorophyll : RT @SkyTG24: Roma, coppia gay aggredita in metro per un bacio - Ricky142662860 : @carlo_ago @lauraboldrini C'è bisogno dell'aggregante di omofobia, visto che tutto è partito da un bacio tra una co… -