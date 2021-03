Convocati Verona per l’Atalanta: Juric ne chiama 24. L’elenco completo (Di domenica 21 marzo 2021) Il Verona ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro l’Atalanta: ecco i 24 calciatori a disposizione di Ivan Juric per la sfida Ivan Juric, tecnico del Verona, ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro l’Atalanta. Il tecnico degli scaligeri ne chiama 24: spicca ancora l’assenza di Kalinic, ai box da diverso tempo per un brutto infortunio. 1 Silvestri3 Dimarco4 Veloso5 Faraoni6 Lovato7 Barák8 Lazovi?9 Salcedo11 Favilli13 Udogie14 Ili?15 Çetin17 Ceccherini19 Rüegg20 Zaccagni22 Berardi23 Magnani25 Pandur27 Dawidowicz33 Sturaro36 Amione40 Bessa61 Tameze92 Lasagna Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Ilha diramato la lista deiper la gara contro: ecco i 24 calciatori a disposizione di Ivanper la sfida Ivan, tecnico del, ha diramato la lista deiper la gara contro. Il tecnico degli scaligeri ne24: spicca ancora l’assenza di Kalinic, ai box da diverso tempo per un brutto infortunio. 1 Silvestri3 Dimarco4 Veloso5 Faraoni6 Lovato7 Barák8 Lazovi?9 Salcedo11 Favilli13 Udogie14 Ili?15 Çetin17 Ceccherini19 Rüegg20 Zaccagni22 Berardi23 Magnani25 Pandur27 Dawidowicz33 Sturaro36 Amione40 Bessa61 Tameze92 Lasagna Leggi su Calcionews24.com

