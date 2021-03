"Contro Salvini sì, ma contro la mafia no". Open Arms, il leghista svela l'ultima vergogna rossa dell'amministrazione Orlando (Di domenica 21 marzo 2021) Il giudice ha ammesso i comuni di Palermo e della città spagnola di Barcellona, oltre a Emergency e due naufraghi, come parti civili all'udienza preliminare del processo Open Arms. Così, salgono a 23 le parti civili nel procedimento. «L'amministrazione Orlando non si era costituita nemmeno nel processo contro la mafia», commenta il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda, «Ora deve delle spiegazioni ai palermitani». Una scelta quella del sindaco di Palermo che potrebbe costare cara a Matteo Salvini. Ieri, 20 marzo, infatti, la decisione dei pm di chiedere il rinvio a giudizio. L'accusa ai danni del leader della Lega, all'epoca dei fatti ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Il giudice ha ammesso i comuni di Palermo ea città spagnola di Barcellona, oltre a Emergency e due naufraghi, come parti civili all'udienza preliminare del processo. Così, salgono a 23 le parti civili nel procedimento. «L'non si era costituita nemmeno nel processola», commenta il capogruppoa Lega a Palermo Igor Gelarda, «Ora devee spiegazioni ai palermitani». Una scelta quella del sindaco di Palermo che potrebbe costare cara a Matteo. Ieri, 20 marzo, infatti, la decisione dei pm di chiedere il rinvio a giudizio. L'accusa ai danni del leadera Lega, all'epoca dei fatti ministro ...

