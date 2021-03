Continue violenze familiari | 26enne arrestato dalla Polizia di Stato

(Di domenica 21 marzo 2021) Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tarantino di 26 anni, per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e inosservanza del divieto di avvicinamento. Nello scorso gennaio, nei confronti dell’, sempre per gli stessi reati fu emessa un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa. All’inizio dell’anno, il personale specializzato della Squadra Mobile, dopo aver raccolto la disperata denuncia di una donna, convivente del, avviò rapidissime indagini, accertando che il giovane da qualche anno, costringeva la compagna ad un’insostenibile esistenza, a stare chiusa in casa in un regime di vero e proprio terrore, fatto di continui maltrattamenti verbali e soprattutto fisici. L’uomo, ...

