"Come attenuare gli effetti dell'iniezione". Il cartello che fa sbottare Burioni: vaccini, un grosso rischio | Guarda (Di domenica 21 marzo 2021) Roberto Burioni su tutte le furie. Il virologo non ha resistito e di fronte a un cartello appeso fuori da una farmacia milanese, è sbottato: "Farmacia milanese. Non commento, altrimenti mi fanno l'ennesimo esposto all'Ordine dei Medici. (scusate avevo lasciato i commenti aperti)". In calce quanto accaduto. "Come integrare la somministrazione del farmaco (vaccino) anti-Covid19: assumere un antiossidante ad alto dosaggio nei giorni precedenti e successivi la somministrazione del vaccino...assumere immediatamente dopo la somministrazione per attenuare gli effetti dell'iniezione...assumere a partire dal giorno della somministrazione per disintossicare..."., si legge nel cartello che ha scatenato la rabbia dell'esperto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Robertosu tutte le furie. Il virologo non ha resistito e di fronte a unappeso fuori da una farmacia milanese, è sbottato: "Farmacia milanese. Non commento, altrimenti mi fanno l'ennesimo esposto all'Ordine dei Medici. (scusate avevo lasciato i commenti aperti)". In calce quanto accaduto. "integrare la somministrazione del farmaco (vaccino) anti-Covid19: assumere un antiossidante ad alto dosaggio nei giorni precedenti e successivi la somministrazione del vaccino...assumere immediatamente dopo la somministrazione pergli...assumere a partire dal giornoa somministrazione per disintossicare..."., si legge nelche ha scatenato la rabbia'esperto e ...

