Coma Cose | chi sono | età | carriera | sono fidanzati | Instagram | Sanremo | testo e video di “Fiamme negli occhi”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica di Rai 1 con Domenica In. Oggi, per lo spazio dedicato alla musica, in studio arriveranno anche i, reduci dal Festival di. Il duo, nella vita e nel lavoro, si esibirà sulle note del brano “”.DI: chi, età,, vita privatapartecipano per la prima volta a. E’ un duo musicale indie-rock e pop rap italiano che si è formato a Milano nel 2017 ed è composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Fausto ...