Clusone | lunedì l’inaugurazione dell’hub vaccinale al Palazzetto dello Sport

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 marzo 2021) Apre alle 10 di22 marzo l’hubdi: un taglio del nastro attesissimo in Val Seriana, per un centro che a regime potrà vaccinare potenzialmente fino a 1.500 persone al giorno. La scelta alla fine è ricaduta suldi via don Bepo Vavassori, dopo che in un primo momento sembrava tutto pronto negli spazi offerti dall’Istituto Figlie della Sapienza di via Trieste. La gestione è affidata all’Asst Bergamo Est, ma per l’apertura è stato fondamentale il supporto dei volontari e delle associazioni. Una su tutte l’Accademiaper la Solidarietà di Bergamo, che ha finanziato l’acquisto degli allestimenti, dai box dove verranno fatti le inoculazioni alle sedie. “Avevamo già fatto tutto anche per la precedente ...