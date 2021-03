Clubhouse, il social cattedra e predella per i "convinti" rampanti (Di domenica 21 marzo 2021) “Clubhouse”, sebbene dichiarato in crisi di adesioni, è il nuovo ambitissimo social, oserei dire “con prenotazione obbligatoria”. Dove chiunque, ricevuto – appunto - l’invito a esserci, ha modo di parlare al mondo come fosse stato accolto a un importante seminario, meglio, di più, quasi l’avessero chiamato a Davos, tra i Grandi della Terra, esattamente lassù, al Forum economico mondiale. Insomma, chi vi partecipa innalza la (quasi) certezza d’essere ormai parte di un “coté” speciale. Un luogo virtuale che in prospettiva potrebbe aprirgli molte porte, la vera “stanza dei bottoni”, per dirla all’antica, cioè con Pietro Nenni. Clubhouse non a caso ha subito fatto colpo presso le pupille e i polpastrelli degli ambiziosi, anzi, dei veri “convinti”, come al Sud vengono designati coloro che non temono nulla, gli individui ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) “”, sebbene dichiarato in crisi di adesioni, è il nuovo ambitissimo, oserei dire “con prenotazione obbligatoria”. Dove chiunque, ricevuto – appunto - l’invito a esserci, ha modo di parlare al mondo come fosse stato accolto a un importante seminario, meglio, di più, quasi l’avessero chiamato a Davos, tra i Grandi della Terra, esattamente lassù, al Forum economico mondiale. Insomma, chi vi partecipa innalza la (quasi) certezza d’essere ormai parte di un “coté” speciale. Un luogo virtuale che in prospettiva potrebbe aprirgli molte porte, la vera “stanza dei bottoni”, per dirla all’antica, cioè con Pietro Nenni.non a caso ha subito fatto colpo presso le pupille e i polpastrelli degli ambiziosi, anzi, dei veri “”, come al Sud vengono designati coloro che non temono nulla, gli individui ...

Advertising

marcobardazzi : Twitter domani compie 15 anni. È ancora un adolescente, come tutti i social. Ha un fratello maggiore invadente (Fac… - MauSwords : RT @HuffPostItalia: Clubhouse, il social cattedra e predella per i 'convinti' rampanti - _adamastor__ : RT @fulvioabbate: 'Clubhouse, il social cattedra e predella per i 'convinti' rampanti' di Fulvio Abbate - HuffPostItalia : Clubhouse, il social cattedra e predella per i 'convinti' rampanti - fulvioabbate : 'Clubhouse, il social cattedra e predella per i 'convinti' rampanti' di Fulvio Abbate -