Classifica Serie A dopo Hellas Verona-Atalanta 28^ giornata

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

QUOTIDIANO.NET

...aveva trovato la sconfitta in tutti e tre i precedenti da allenatore contro la Juventus inA (...Filippo Inzaghi invece cerca il colpaccio per allungare sulla zona più pericolosa della: ...L'Atalanta domina il Verona (2 - 0), porta a casa i tre punti, raggiunge (momentaneamente) la Juve al terzo posto ine l'Inter come miglior attacco del campionato. Decidono il rigore ...Catanzaro-Bari match della 32ª giornata del Girone C di Serie C, si gioca domenica 21 marzo alle ore 15 nello stadio Ceravolo di Catanzaro. I calabresi sono quarti in classifica con 48 punti (13 ...L'Atalanta vince sul campo del Verona e fa un passo avanti verso la qualificazione Champions: Malinovskyi e Zapata a segno ...