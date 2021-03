Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova trionfa su Gut-Behrami e Gisin. Bassino migliore delle azzurre (Di domenica 21 marzo 2021) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile è andata definitivamente in archivio con il successo della neozelandese Alice Robinson nello slalom gigante delle Finali di Lenzerheide, quindi è arrivato il momento di fare un riepilogo complessivo relativo alla Classifica generale e alla graduatoria di specialità. La slovacca Petra Vlhova ha conquistato la Sfera di Cristallo totalizzando 1416 punti, mentre la svizzera Lara Gut-Behrami si è dovuta accontentare della piazza d’onore a quota 1256. Il podio overall è stato completato dall’elvetica Michelle Gisin, che ha preceduto la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin e l’austriaca Katharina Liensberger. Appena fuori dalla top5 le migliori azzurre, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Ladel2020-di sciè andata definitivamente in archivio con il successo della neozelandese Alice Robinson nello slalom giganteFinali di Lenzerheide, quindi è arrivato il momento di fare un riepilogo complessivo relativo allagenerale e alla graduatoria di specialità. La slovacca Petraha conquistato la Sfera di Cristallo totalizzando 1416 punti, mentre la svizzera Lara Gut-si è dovuta accontentare della piazza d’onore a quota 1256. Il podio overall è stato completato dall’elvetica Michelle, che ha preceduto la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin e l’austriaca Katharina Liensberger. Appena fuori dalla top5 le migliori, ...

Advertising

sportface2016 : #Scialpino, classifica Coppa del Mondo femminile 2020/2021 dopo gigante #Lenzerheide - ManueleBruzzi1 : @MstrDoor @FrancescoOrdine Una classifica che tiene conto zero dei campionati nazionali, oggi come allora. A una sq… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - franconemarisa : RT @Coninews: GRANDE MICHI! ?? A Veysonnaz @michimoioli è seconda nell'ultima gara stagionale! La campionessa olimpica chiude così al secon… - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo:Coppa del Mondo 2 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -