Clamoroso Inter, partono tutti i nazionali tranne gli italiani! (Di domenica 21 marzo 2021) MILANO - Il ct delle nazionali estere non mollano e alla fine probabilmente la spunteranno. Non Mancini , che a meno di sorprese dovrà rinunciare a Barella, Sensi e Bastoni , ma i suoi colleghi "... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 marzo 2021) MILANO - Il ct delleestere non mollano e alla fine probabilmente la spunteranno. Non Mancini , che a meno di sorprese dovrà rinunciare a Barella, Sensi e Bastoni , ma i suoi colleghi "...

Advertising

GBestlap : @FiocchettaSimon @Lo_Zio_Frank Nella bio 'il calcio onesto', e tifa Inter... Ossimoro clamoroso! ?????? - infoitsport : Calciomercato Inter, addio clamoroso | C’è la conferma - infoitsport : Focolaio Inter, clamoroso da Milano: Juve e Milan la prendono male, ma per i media la “colpa”… è del Napoli! - MatteoR2798 : @jnterista_12 @CapitanBergomi Immagina se Questa Inter non battesse lo shakhtar nei gironi sarebbe un fallimento cl… - ForzAzzurri1926 : ??CLAMOROSO - L'INTER AFFONDA IL COLPO!!! IL GIOCATORE VIA PER 15 MILIONI, ADL FA CASSA! I DETTAGLI >>>… -