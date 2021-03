Cinema italiano in lutto: l’attore è appena venuto a mancare (Di domenica 21 marzo 2021) È venuto a mancare nella giornata di oggi, 21 marzo 2021, l'attore campano Giuseppe Gavazzi. A darne l'annuncio è stato il regista Alessandro D'Alatri, con il quale l'interprete aveva lavorato nella fiction "Il commissario Ricciardi", nella quale aveva interpretato il ruolo del sagrestano dell'orfanotrofio nella quarta puntata del prodotto firmato Rai, nell'episodio chiamato "Il giorno dei morti". D'Alatri scrive sul suo profilo Facebook: "Triste notizia. Persona meravigliosa e attore splendido". Aveva recitato anche ne L'amica Geniale Principalmente attore di teatro, dove aveva fatto il suo debutto in gioventù, esibendosi con un testo tratto dalle opere di Jean Paul Satre, Giuseppe Gavazzi aveva preso parte nel corso della sua carriera anche a diverse produzioni televisive. L'ultima in cui l'abbiamo visto, per l'appunto, è stata la ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 marzo 2021) Ènella giornata di oggi, 21 marzo 2021, l'attore campano Giuseppe Gavazzi. A darne l'annuncio è stato il regista Alessandro D'Alatri, con il quale l'interprete aveva lavorato nella fiction "Il commissario Ricciardi", nella quale aveva interpretato il ruolo del sagrestano dell'orfanotrofio nella quarta puntata del prodotto firmato Rai, nell'episodio chiamato "Il giorno dei morti". D'Alatri scrive sul suo profilo Facebook: "Triste notizia. Persona meravigliosa e attore splendido". Aveva recitato anche ne L'amica Geniale Principalmente attore di teatro, dove aveva fatto il suo debutto in gioventù, esibendosi con un testo tratto dalle opere di Jean Paul Satre, Giuseppe Gavazzi aveva preso parte nel corso della sua carriera anche a diverse produzioni televisive. L'ultima in cui l'abbiamo visto, per l'appunto, è stata la ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema italiano Domenica In/ Ospiti 21 marzo, Madame 'Oggi siamo liberi, sentiamoci chi siamo' Grande attesa anche per Matilda De Angelis , astro nascente del cinema italiano, che insieme alla padrona di casa racconterà di sé e delle sue emozioni su un palco prestigioso come l'Ariston. Tra le ...

Lutto nel mondo del pugilato: è morto a 81 anni Carmelo Coscia ... è morto Carmelo Coscia, già campione italiano categoria pesi leggeri. Coscia, che abitava in via ... Ma, curiosità, ebbe anche un passato nel cinema, come comparsa in alcuni celebri film con attori di ...

Tognazzi, i “Maldini” del cinema italiano Avvenire Francesco Pegoretti dalla Sabina ad Hollywood. Candidato all’Oscar 2021 per il film “Pinocchio” Il borgo di Castelnuovo di Farfa è lieto e orgoglioso per la candidatura agli Oscar 2021 di Francesco Pegoretti, originario del paese sabino dove c’è una tradizione di truccatori e parrucchieri del ci ...

100 anni fa nasceva Nino Manfredi, un pezzo di storia del cinema e d’Italia Il 22 marzo 1921 nasceva in quel di Castro dei Volsci, delizioso paesino della Ciociaria, Nino Manfredi. Ci ha lasciati il 4 giugno del 2004, dopo una carriera d’attore costellata di successi, protago ...

