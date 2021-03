Cinema, aperte le iscrizioni al “Dog Film Festival” (Di domenica 21 marzo 2021) di Marco Milano Si sono aperte le iscrizioni per prendere parte alla prima kermesse cine-letteraria dedicata al mondo del cane. Il Dog Film Festival che si occuperà dell’universo dei quattro zampe anche nelle loro relazioni con il mondo degli umani prevederà tre categorie in concorso, vale a dire Producers, Lovers e Writers. La prima è riservata a registi, produttori, distributori e videomakers e secondo il bando pubblicato on line “si possono iscrivere lungometraggi per il Cinema e la tv, anche di animazione o in versione seriale, cortometraggi e documentari”. Per la sezione Lovers invece spazio a tutti gli appassionati ed amanti del mondo cane che potranno “caricare” i propri video di massimo trenta secondi e prendere parte ad un video contest “giudicato” con i voti della community social. “Writers”, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) di Marco Milano Si sonoleper prendere parte alla prima kermesse cine-letteraria dedicata al mondo del cane. Il Dogche si occuperà dell’universo dei quattro zampe anche nelle loro relazioni con il mondo degli umani prevederà tre categorie in concorso, vale a dire Producers, Lovers e Writers. La prima è riservata a registi, produttori, distributori e videomakers e secondo il bando pubblicato on line “si possono iscrivere lungometraggi per ile la tv, anche di animazione o in versione seriale, cortometraggi e documentari”. Per la sezione Lovers invece spazio a tutti gli appassionati ed amanti del mondo cane che potranno “caricare” i propri video di massimo trenta secondi e prendere parte ad un video contest “giudicato” con i voti della community social. “Writers”, ...

