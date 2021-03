Ciclismo | la gara per Alfredo Martini | vince Moschetti Una grande giornata di sport

Advertising

TrofeoBinda : È stata una gara dura,diversa dalle altre.Non è facile organizzare una corsa in questo periodo,ma crediamo nel cicl… - RobertoRenna2 : RT @gsemilia: ?? Un grande talento del ciclismo italiano vince a Sesto Fiorentino la gara dedicata ad Alfredo Martini ???? - velo_bristol : RT @gsemilia: ?? Un grande talento del ciclismo italiano vince a Sesto Fiorentino la gara dedicata ad Alfredo Martini ???? - gsemilia : ?? Un grande talento del ciclismo italiano vince a Sesto Fiorentino la gara dedicata ad Alfredo Martini ???? - LucaSaugo : Gara stupenda. Elisa oggi aveva due marce in più rispetto al resto. Grande prova anche di Soraya Paladin. Questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo gara

Unasu strade che hanno fatto la storia del, da quelle iniziali che hanno riportato alla mente i mondiali del 2013, a quelle del Mugello , terra di campioni, Gastone Nencini, i ...... Elisa Longo Borghini, conquista da dominatrice il 'Trofeo Binda' di. L'atleta ossolana ... Un'eternità, per questo tipo di. Per Longo Borghini, 29 anni, è la seconda vittoria nella ...Spettacolo e emozioni sul percorso. Una maxi-caduta nel finale ha spezzato il gruppo. Era la prima edizione di una competizione di grande significato in memoria dell'ex ct ...Una super Elisa Longo Borghini conquista il Trofeo Binda per la seconda volta in carriera. La forte ciclista di Ornavasso ha tagliato il traguardo di Cittiglio dopo un attacco negli ultimi 25 chilomet ...