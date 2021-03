Chi era Nino Manfredi, vita privata e carriera: tutto sul famoso attore italiano (Di domenica 21 marzo 2021) Nino Manfredi, all’anagrafe SaturNino Manfredi, è stato un attore, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore italiano. A 100 anni dalla sua nascita, la Rai ha ricordato l’artista con la messa in onda del film “In arte Nino”, dove Manfredi è stato interpretato da Elio Germano. Oggi, 21 Marzo 2021, sua moglie e suo figlio parleranno di lui durante un’intervista speciale ai microfoni di Domenica In. La chiacchierata con la zia d’Italia, Mara Venier, farà conoscere al pubblico sia il Nino attore che uomo. Nel frattempo ripercorriamo insieme quella che è stata la sua vita pubblica e privata: dall’amore per la famiglia ai grandi successi cinematografici e televisivi. Chi era ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 marzo 2021), all’anagrafe Satur, è stato un, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore. A 100 anni dalla sua nascita, la Rai ha ricordato l’artista con la messa in onda del film “In arte”, doveè stato interpretato da Elio Germano. Oggi, 21 Marzo 2021, sua moglie e suo figlio parleranno di lui durante un’intervista speciale ai microfoni di Domenica In. La chiacchierata con la zia d’Italia, Mara Venier, farà conoscere al pubblico sia ilche uomo. Nel frattempo ripercorriamo insieme quella che è stata la suapubblica e: dall’amore per la famiglia ai grandi successi cinematografici e televisivi. Chi era ...

