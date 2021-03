Chi è Stefano De Martino | Biografia | Età | Lavoro e Flirt con Mariacarla Boscono

Leggi su chiecosa

(Di domenica 21 marzo 2021)Deè un ballerino e personaggio televisivo italiano di 30 anni, ex concorrente di Amici nel 2009. Il suo nome è noto, agli amanti del gossip e non solo, anche per via della sua lunga relazione con Belén Rodríguez, iniziata nel 2012 quando era ancora fidanzato con Emma Marrone.e Belèn si sono sposati il 20 settembre 2013, hanno avuto il piccolo Santiago ma si sono separati nel 2015 per poi riprendersi a fine 2019. Dopo pochi mesi la coppia è nuovamente scoppiata: mentre Belén è stata vista in compagnia di Gianmaria Antinolfi, aDesono stati attribuiti due: il primo con Alessia Marcuzzi, poi smentito, il secondo con Mariana Rodriguez, e attualmente con. Chi èDe ...