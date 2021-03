Chi è Bianca, la figlia di Paul Gascoigne de L’Isola dei famosi (Di domenica 21 marzo 2021) Paul Gascoigne si sta facendo notare da tutti alL’Isola con la sua simpatia e la genuinità che lo contraddistinguono, ha una bellissima figlia, Bianca Gascoigne . E’ una vera e propria celebrità sui social e ha posato come modella per Nuts, Zoo e Loaded. Nel 2006 ha partecipato al reality Love Island nel quale ha trionfato per poi bissare due anni dopo nella versione celebrity dello show Gladiators contro la modellae collega Danielle Lloyd. E’ apparsa sulle copertine di Loaded, Nuts, Zoo Weekly e Maxim. Attiva nel mondo della moda Bianca Gascoigne ha provato anche a sfondare nella musica partecipando alla nona edizione di X Factor Uk dove non ha raggiunto i Bootcamp. Tante le sue partecipazioni a show sul piccolo schermo come Big Mouth del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)si sta facendo notare da tutti alcon la sua simpatia e la genuinità che lo contraddistinguono, ha una bellissima. E’ una vera e propria celebrità sui social e ha posato come modella per Nuts, Zoo e Loaded. Nel 2006 ha partecipato al reality Love Island nel quale ha trionfato per poi bissare due anni dopo nella versione celebrity dello show Gladiators contro la modellae collega Danielle Lloyd. E’ apparsa sulle copertine di Loaded, Nuts, Zoo Weekly e Maxim. Attiva nel mondo della modaha provato anche a sfondare nella musica partecipando alla nona edizione di X Factor Uk dove non ha raggiunto i Bootcamp. Tante le sue partecipazioni a show sul piccolo schermo come Big Mouth del ...

