Chelsea, Jorginho punge Lampard: “Prima solo lanci lunghi, con Tuchel mi diverto” (Di domenica 21 marzo 2021) Jorginho ha rilasciato un’intervista per il sito ufficiale del Chelsea, società che ne detiene il cartellino, esternando considerazioni sul nuovo stile di gioco adottato da Thomas Tuchel, tecnico subentrante a Franck Lampard. L’ex centrocampista del Napoli ha esordito definendo le peculiarità dell’idea tattica dell’allenatore tedesco, attuando un velato confronto con la filosofia dell’inglese: “Tuchel? Quello che esprime è un buon modo di giocare a calcio e devo dire che mi piace, mi diverto. Penso che sia meglio per le mie caratteristiche, rispetto al basarsi su lanci lunghi e provare a recuperare le seconde palle“. In seguito, Jorginho si è soffermato sulle caratteristiche di Mateo Kovacic e N’Golo Kanté, fedeli compagni di reparto ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021)ha rilasciato un’intervista per il sito ufficiale del, società che ne detiene il cartellino, esternando considerazioni sul nuovo stile di gioco adottato da Thomas, tecnico subentrante a Franck. L’ex centrocampista del Napoli ha esordito definendo le peculiarità dell’idea tattica dell’allenatore tedesco, attuando un velato confronto con la filosofia dell’inglese: “? Quello che esprime è un buon modo di giocare a calcio e devo dire che mi piace, mi. Penso che sia meglio per le mie caratteristiche, rispetto al basarsi sue provare a recuperare le seconde palle“. In seguito,si è soffermato sulle caratteristiche di Mateo Kovacic e N’Golo Kanté, fedeli compagni di reparto ...

