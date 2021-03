Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 21 marzo 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l’anno scorso ma la stagione 2020/2021 l’ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po’ la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, Che ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) CHECHE FATV – Questa sera, domenica 212021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuovadi Cheche fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l’anno scorso ma la stagione 2020/2021 l’ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po’ la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, CheChe Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, Che ...

Advertising

StefanoGuerrera : anche voi siete attanagliati da questo disagio interiore che vi fa sentire in colpa perché state sprecando un sacco… - NicolaMorra63 : Tanti che hanno sostenuto convintamente la nascita del governo #Draghi ora criticano il ritardo con cui è iniziato… - mannocchia : convenzione di Istanbul e cose che vale la pena vedere (prima di parlare, dopo aver parlato, insomma quando avete t… - graaf63 : Fino a che questi personaggi posso incidere pesantemente nelle scelte governative, non se ne esce! Ma il Paese sta… - MCMC00MC : @DinoGiarrusso @lucatelese Vorrei avere il tempo che hai tu per stare a twittare stronzate dalla mattina alla sera!… -