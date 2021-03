Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 21 marzo 2021 (Di domenica 21 marzo 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 21 marzo 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Nancy Pelosi La Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, domenica 21 marzo alle 20 su Rai3. Nell’anno in cui si celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, Fabio Fazio intervisterà la prima donna a ricoprire la carica di Speaker della Camera. Nancy Pelosi è il 52° Speaker della Camera ed è entrata ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 21 marzo 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 21su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Nancy Pelosi La Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi sarà ospite in esclusiva a CheChe Fa di Fabio Fazio, domenica 21alle 20 su Rai3. Nell’anno in cui si celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, Fabio Fazio intervisterà la prima donna a ricoprire la carica di Speaker della Camera. Nancy Pelosi è il 52° Speaker della Camera ed è entrata ...

