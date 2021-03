"Che pena". Dietro allo stop alle immunizzazioni i social: l'amara verità di Formigoni (Di domenica 21 marzo 2021) Non è stata per nulla una bella cosa la vicenda del vaccino AstraZeneca che ha occupato quasi per intero le cronache di questi giorni. Gli ottimisti dicono che si sono persi tre giorni sospendendo le vaccinazioni, i realisti parlano di almeno una settimana. Anche assumendo per buona l'ipotesi dei tre giorni persi, sapete quante vite umane abbiamo sacrificato? Soltanto in Italia viaggiamo al ritmo di più di 400 morti al giorno, fate voi il calcolo, e almeno altrettanti dobbiamo aggiungerne per Francia e Spagna, un po' di più per la Germania, più i morti dei paesi più piccoli. Sono migliaia e migliaia di vite umane mandate al macero, perchè? Qualcuno ha scritto che, se ai tempi della penicillina fossero esistiti i social, tutta l'umanità sarebbe perita: terrorizzati da effetti collaterali ipotizzati dai social, nessuno o quasi si sarebbe vaccinato. Oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Non è stata per nulla una bella cosa la vicenda del vaccino AstraZeneca che ha occupato quasi per intero le cronache di questi giorni. Gli ottimisti dicono che si sono persi tre giorni sospendendo le vaccinazioni, i realisti parlano di almeno una settimana. Anche assumendo per buona l'ipotesi dei tre giorni persi, sapete quante vite umane abbiamo sacrificato? Soltanto in Italia viaggiamo al ritmo di più di 400 morti al giorno, fate voi il calcolo, e almeno altrettanti dobbiamo aggiungerne per Francia e Spagna, un po' di più per la Germania, più i morti dei paesi più piccoli. Sono migliaia e migliaia di vite umane mandate al macero, perchè? Qualcuno ha scritto che, se ai tempi della penicillina fossero esistiti i, tutta l'umanità sarebbe perita: terrorizzati da effetti collaterali ipotizzati dai, nessuno o quasi si sarebbe vaccinato. Oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Che pena Processare gli ex presidenti per corruzione è una tendenza mondiale, ma non sempre conviene alla democrazia ...competenti " e il sistema giudiziario sufficientemente indipendente " da perseguire i politici che ... Secondo alcuni osservatori , la pena di tre anni di carcere inflitta a Sarkozy (la cui condanna per ...

Un anno senza Gianni Mura Ne vale la pena perché, sostituendo Brera con Mura, è esattamente ciò che pensiamo in tanti di Gianni. Ci ha dato tanto, gli dobbiamo tanto. Non ci saranno mai più le serate in compagnia, ma restano ...

Cosa significa liberazione anticipata? La Legge per Tutti Accoltella una donna: condannato a otto anni Protagonista un giovane che aveva tentato di uccidere un’altra ospite in un alloggio condiviso da più famiglie ...

Isola dei Famosi: una concorrente è a rischio squalifica? Sebbene l'Isola dei Famosi abbia da poco aperto i battenti, una concorrente sarebbe già a rischio squalifica. Si tratta di Fariba Tehrani, la madre di ...

