Che fine ha fatto l’acqua su Marte? (Di domenica 21 marzo 2021) Una nuova ricerca ipotizza che non sia andata da nessuna parte e che sia ancora sul pianeta, tra le sue rocce Leggi su ilpost (Di domenica 21 marzo 2021) Una nuova ricerca ipotizza che non sia andata da nessuna parte e che sia ancora sul pianeta, tra le sue rocce

Ultime Notizie dalla rete : Che fine VW Group, elettrificazione cambia rapidamente le auto. Diess: 'Però non ci impegniamo su data fine motori benzina e diesel' Ma Diess ha anche ribadito che il Gruppo ha deciso di 'non impegnarsi nel fissare una data per la fine della tecnologia dei motori a combustione', cioè quelli a benzina e diesel. Questo 'per effetto ...

Nba: Lakers nei guai, LeBron James fuori a lungo La seconda metà della regular season si concluderà a fine maggio, prima degli spareggi che porteranno alle finali a metà luglio. Su Twitter James ha scritto: "Nulla mi fa arrabbiare o mi rattrista ...

Dall'Ebola al Covid, i due amici che si salvano a vicenda All'incubo di non farcela si contrappongono altre forze: quella dell'amore e della solidarietà, un'amicizia casuale che poi diventa inossidabile e tanta, tantissima, tenacia da eroi. I protagonisti so ...

Che fine ha fatto l’acqua su Marte? Miliardi di anni fa sulla superficie di Marte abbondava l’acqua, poi nel corso del tempo scomparve e il suolo marziano divenne brullo e arido come lo conosciamo oggi. Negli ultimi tempi sono state for ...

