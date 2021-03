Che ci faccio qui: nuove storie di «visionari» nel racconto di Iannacone (Di domenica 21 marzo 2021) Domenico Iannacone storie di uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. Ancora una volta, Domenico Iannacone le raccoglierà nel suo “Che Ci faccio Qui.”, programma di seconda serata che già in passato si era distinto per capacità narrativa e di approfondimento del vissuto umano. La trasmissione tornerà domani – 22 marzo – su Rai3 (ore 23.15) con un nuovo ciclo di puntate dedicate a quelli che il conduttore definisce “visionari“: persone che in solitudine, talvolta in ristrettezze, sono state capaci di tracciare nuovi sentieri e di scovare la bellezza anche in luoghi inaspettati. La prima puntata – intitolata “Quello che resta” – racconterà cos’hanno in comune un imprenditore che ha deciso di proteggere la natura e un regista ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 marzo 2021) Domenicodi uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. Ancora una volta, Domenicole raccoglierà nel suo “Che CiQui.”, programma di seconda serata che già in passato si era distinto per capacità narrativa e di approfondimento del vissuto umano. La trasmissione tornerà domani – 22 marzo – su Rai3 (ore 23.15) con un nuovo ciclo di puntate dedicate a quelli che il conduttore definisce ““: persone che in solitudine, talvolta in ristrettezze, sono state capaci di tracciare nuovi sentieri e di scovare la bellezza anche in luoghi inaspettati. La prima puntata – intitolata “Quello che resta” – racconterà cos’hanno in comune un imprenditore che ha deciso di proteggere la natura e un regista ...

