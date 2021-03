Centinaia di persone in fila per un pasto a Milano: le drammatiche immagini dei nuovi poveri del Covid (Di domenica 21 marzo 2021) Crisi Covid, la coda in strada a Milano per un pacco di cibo FOTO Una coda lunghissima che si snoda per decine di metri costeggiando l’università Bocconi per arrivare in viale Toscana davanti alla sede di “Pane quotidiano”, l’organizzazione che a Milano distribuisce aiuti alimentari alle persone in difficoltà. È una fila fatta di uomini, donne, anziani, famiglie con bambini, ma anche giovani. Italiani e stranieri. persone che con dignità aspettano il proprio turno per ricevere un pasto caldo, vestiti, la spesa. Credits: AnsaSono immagini che arrivano dritte al cuore. Foto che sbattono in faccia a tutti noi la drammatica crisi legata al Covid che ha colpito il nostro Paese, riducendo sul lastrico milioni di famiglie italiane. Negli ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) Crisi, la coda in strada aper un pacco di cibo FOTO Una coda lunghissima che si snoda per decine di metri costeggiando l’università Bocconi per arrivare in viale Toscana davanti alla sede di “Pane quotidiano”, l’organizzazione che adistribuisce aiuti alimentari allein difficoltà. È unafatta di uomini, donne, anziani, famiglie con bambini, ma anche giovani. Italiani e stranieri.che con dignità aspettano il proprio turno per ricevere uncaldo, vestiti, la spesa. Credits: AnsaSonoche arrivano dritte al cuore. Foto che sbattono in faccia a tutti noi la drammatica crisi legata alche ha colpito il nostro Paese, riducendo sul lastrico milioni di famiglie italiane. Negli ...

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia persone L'ecatombe in Brasile condanna Bolsonaro ... che sono centinaia ogni giorno. La situazione è così grave che 78 comuni brasiliani hanno già ... Agli ospedali al collasso un po' ovunque con persone che muoiono in fila in attesa di letti di terapia ...

Niente pubblico straniero alle Olimpiadi di Tokio. Sono ancora dei giochi? ... affermando che in risposta ai timori dell'opinione pubblica su uno scenario di ' super - spreder ', di super contagi, a causa di un afflusso di centinaia di migliaia o forse milioni delle persone, ...

Covid, centinaia di persone manifestano a Stoccolma contro le restrizioni - Mondo Agenzia ANSA Covid, centinaia di persone manifestano a Stoccolma contro le restrizioni Centinaia di persone a Stoccolma protestano contro le misure Covid-19, portando cartelli contro le misure di contenimento in Svezia, nota per il ...

Covid19, riprende la vaccinazione AstraZeneca a Napoli. Qualcuno rinuncia per paura E' ripresa in Campania la vaccinazione contro il Covid19 con il siero di AstraZeneca dopo la sospensione e la ripresa decisa dall'AIFA.

