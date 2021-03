C'è un nuovo stallo sul futuro stadio di Milano (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - La partita sul nuovo stadio milanese di Inter e Milan sembra rimanere in fase di stallo, a circa un anno e mezzo dalla presentazione dei due progetti selezionati e con l'obiettivo del varo dell'impianto in tempo per la cerimonia di inaugurazione dell'Olimpiade 2026. Un anno e mezzo di alti e bassi, di stop and go, in cui sono stati superati alcuni scalini senza però che l'operazione avanzasse con la speditezza che forse si attendevano i due club calcistici. E sul varo del 'nuovo San Siro' continua a incombere l'appuntamento delle elezioni comunali, rinviate all'autunno per la pandemia di Covid-19. Il sindaco Sala ha precisato il suo punto di vista in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Io credo che lo stadio si debba fare, non ho cambiato idea. L'ho detto con decisione e lo riconfermo, il ... Leggi su agi (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - La partita sulmilanese di Inter e Milan sembra rimanere in fase di, a circa un anno e mezzo dalla presentazione dei due progetti selezionati e con l'obiettivo del varo dell'impianto in tempo per la cerimonia di inaugurazione dell'Olimpiade 2026. Un anno e mezzo di alti e bassi, di stop and go, in cui sono stati superati alcuni scalini senza però che l'operazione avanzasse con la speditezza che forse si attendevano i due club calcistici. E sul varo del 'San Siro' continua a incombere l'appuntamento delle elezioni comunali, rinviate all'autunno per la pandemia di Covid-19. Il sindaco Sala ha precisato il suo punto di vista in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Io credo che losi debba fare, non ho cambiato idea. L'ho detto con decisione e lo riconfermo, il ...

