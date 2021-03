Caso vaccini in Lombardia, Pd e M5S attaccano: 'Ogni giorno un disservizio' - Salvini: 'Se non funziona, si cambia' (Di domenica 21 marzo 2021) Continuano i disguidi nella campagna vaccinale in Lombardia e i consiglieri regionali di Pd e Movimento 5 Stelle sono tornati ad attaccare la giunta del presidente Attilio Fontana e Aria spa , la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Continuano i disguidi nella campagna vaccinale ine i consiglieri regionali di Pd e Movimento 5 Stelle sono tornati ad attaccare la giunta del presidente Attilio Fontana e Aria spa , la ...

Advertising

Corriere : Vaccini, il caso degli over 80: solo il 15% ha ricevuto le due dosi - espressonline : Dietro il caso AstraZeneca c’è la guerra dei vaccini tra multinazionali e grandi potenze. Di @VMalagutti. In edicol… - valigiablu : Scienza, comunicazione, politica e media: cosa ci insegna il caso AstraZeneca | @tonyscalari - AndreaL97696981 : RT @AndreaStair: Da seguire subito diretta Instagram @divagatrice @DarioBressanini @robivil Tutto su Vaccini e caso Astra - Marcos_5408 : @violacacciapuot @lucatelese Perché non vi informate prima di dare fiato alla bocca? Sa anche per caso, se durante… -