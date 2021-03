Carrarese, Baldini si dimette ma la società dice no (Di domenica 21 marzo 2021) Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, aveva annunciato le sue dimissioni da allenatore della Carrarese al termine della gara contro la Giana Erminio, conclusasi sul risultato di 0-2. Così avevo parlato Baldini: “A questo punto, alla presenza della Dirigenza, non posso far altro che rassegnare le mie dimissioni perché non voglio essere il para fulmine di prestazioni come quella messa in scena oggi pomeriggio. Quando si perde, ma mettendoci cuore, corpo, anima ed idee non mi tiro indietro. Obiettivamente, la nostra settimana è stata senza il turno infrasettimanale mentre la Giana Erminio ha disputato regolarmente il turno di campionato mercoledì ed, invece, in campo sembravamo noi alla terza gara in pochi giorni, scarichi mentalmente e fisicamente. Il sottoscritto è venuto qui per cullare un sogno e se questo non ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Silvio, tecnico della, aveva annunciato le sue dimissioni da allenatore dellaal termine della gara contro la Giana Erminio, conclusasi sul risultato di 0-2. Così avevo parlato: “A questo punto, alla presenza della Dirigenza, non posso far altro che rassegnare le mie dimissioni perché non voglio essere il para fulmine di prestazioni come quella messa in scena oggi pomeriggio. Quando si perde, ma mettendoci cuore, corpo, anima ed idee non mi tiro indietro. Obiettivamente, la nostra settimana è stata senza il turno infrasettimanale mentre la Giana Erminio ha disputato regolarmente il turno di campionato mercoledì ed, invece, in campo sembravamo noi alla terza gara in pochi giorni, scarichi mentalmente e fisicamente. Il sottoscritto è venuto qui per cullare un sogno e se questo non ...

