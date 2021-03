Carnevale: “Gattuso è stato sfortunato, il Napoli per me era da scudetto” (Di domenica 21 marzo 2021) Andrea Carnevale in carriera ha vestito sia la maglia del Napoli (1986/90) che della Roma (1990/93). Per questo La Gazzetta dello Sport si è rivolto a lui, attualmente osservatore all’Udinese, per presentare la sfida di stasera. Roma e Napoli hanno le potenzialità per entrare nei primi 4 posti. Certo, per Gattuso e Fonseca potrebbe essere la stagione dei rimpianti. Pensate, io il Napoli l’avevo messo tra le favorite per lo scudetto… Fonseca e Gattuso criticati? Io sto dalla loro parte, non si possono ignorare le attenuanti. Gattuso lo stimo come uomo e come allenatore, è stato soltanto sfortunato nel perdere tanti giocatori nello stesso momento. Fonseca merita, vedere giocare la Roma è un piacere. È una squadra giovane ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Andreain carriera ha vestito sia la maglia del(1986/90) che della Roma (1990/93). Per questo La Gazzetta dello Sport si è rivolto a lui, attualmente osservatore all’Udinese, per presentare la sfida di stasera. Roma ehanno le potenzialità per entrare nei primi 4 posti. Certo, pere Fonseca potrebbe essere la stagione dei rimpianti. Pensate, io ill’avevo messo tra le favorite per lo… Fonseca ecriticati? Io sto dalla loro parte, non si possono ignorare le attenuanti.lo stimo come uomo e come allenatore, èsoltantonel perdere tanti giocatori nello stesso momento. Fonseca merita, vedere giocare la Roma è un piacere. È una squadra giovane ...

