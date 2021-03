Carmine Mellone confermato presidente regionale degli Sport Paralimpici

(Di domenica 21 marzo 2021) Si sono concluse le procedure per il rinnovoorganismi dirigenti dei Comitati regionali del CIP per il quadriennio 2021-2024. Sono stati, dunque, nominati i presidenti e definiti gli organigrammi delle Giunte e dei Consigli regionali che, nei prossimi anni, avranno il compito di rappresentare il CIP nei territori di competenza. Hanno ottenuto la riconferma i Presidenti dei seguenti Comitati regionali: Silvia Bruno (Piemonte), Gaetano Cuozzo (Liguria), Giovanni De Piero (Friuli Venezia Giulia),(Campania), Melissa Milani (Emilia Romagna), Donatella Perrella (Molise), Giuseppe Pinto (Puglia), Massimo Porciani (Toscana), Cristina Sanna (Sardegna), Pierangelo Santelli (Lombardia), Michele Saracino (Basilicata), Luca Savoiardi (Marche), Antonino Scagliola (Calabria), Mauro Sculli (Abruzzo), Gianluca Tassi (Umbria) e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carmine Mellone

Il Denaro

... WWF Napoli (Marina De Angelis); Legambiente Parco Letterario Vesuvio (Paola Silvi);Cleanap (Emiliana); GreenItalia (Maturo); Lo sguardo che trasforma (Guido Liotti). Condividi: Fai ...Alle ore 10:30, nella chiesa del, ci sarà la messa officiata da Sua Eccellenza mons. Fernando Filograna, vescovo della diocesi Nardò Gallipoli. A seguire i saluti del sindaco Pippi, ...Si sono concluse le procedure per il rinnovo degli organismi dirigenti dei Comitati regionali del CIP per il quadriennio 2021-2024. Sono stati, dunque, nominati i presidenti e definiti gli organigramm ...guidato da Carmine Mellone, in collaborazione con il Comune di Giugliano, l’Ente riserve naturali foce Volturno, il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, la Città ...