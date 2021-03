Caos Pd, Letta rottama i big per far spazio alle donne. Spunta la Fedeli, l’ex ministra senza laurea (Di domenica 21 marzo 2021) L’intervista di Enrico Letta, Letta di prima mattina, di domenica, è esplosa come una bomba nelle chat dei parlamentari Pd sin da questa mattina. “Hai visto? E ora, che si fa?”, è la domanda che corre tra deputati e senatori dem spiazzati dal blitz del segretario. Letta oggi, nella sua prima intervista ad un quotidiano, dice che i due capigruppo di Camera e Senato dovranno essere donne. Lo dice al Tirreno, che è lo storico quotidiano della sua regione ma -si fa notare- che è anche quella di Andrea Marcucci. E l’intervista esce anche in un’altro quotidiano del gruppo, la Gazzetta di Reggio Emilia: a casa di Graziano Delrio, insomma. La mazzata di Letta e la proposta delle donne nel Pd L’ipotesi di un cambio era nell’aria da giorni. Ora le indiscrezioni sono diventate una richiesta ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021) L’intervista di Enricodi prima mattina, di domenica, è esplosa come una bomba nelle chat dei parlamentari Pd sin da questa mattina. “Hai visto? E ora, che si fa?”, è la domanda che corre tra deputati e senatori dem spiazzati dal blitz del segretario.oggi, nella sua prima intervista ad un quotidiano, dice che i due capigruppo di Camera e Senato dovranno essere. Lo dice al Tirreno, che è lo storico quotidiano della sua regione ma -si fa notare- che è anche quella di Andrea Marcucci. E l’intervista esce anche in un’altro quotidiano del gruppo, la Gazzetta di Reggio Emilia: a casa di Graziano Delrio, insomma. La mazzata die la proposta dellenel Pd L’ipotesi di un cambio era nell’aria da giorni. Ora le indiscrezioni sono diventate una richiesta ...

